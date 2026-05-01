Balade à la découverte des milieux aquatiques à Saint-Symphorien Saint-Symphorien
Balade à la découverte des milieux aquatiques à Saint-Symphorien Saint-Symphorien mercredi 6 mai 2026.
Saint-Symphorien
Balade à la découverte des milieux aquatiques à Saint-Symphorien
5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez découvrir la diversité des milieux aquatiques de Saint-Symphorien, lors d’une balade nature en compagnie des Grimpereaux de l’Hermitain. .
5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53
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English : Balade à la découverte des milieux aquatiques à Saint-Symphorien
L’événement Balade à la découverte des milieux aquatiques à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 79
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