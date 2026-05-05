Balade à la découverte des orchidées sauvages, Abbaye de Bonnefont, Proupiary

Balade à la découverte des orchidées sauvages 6 et 7 juin Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Partez pour une balade nature à la découverte des orchidées sauvages du piémont pyrénéen. Apprenez à reconnaître ces fleurs discrètes et fascinantes, véritables trésors de nos paysages de montagne.

Accessible et conviviale, cette sortie invite à observer, comprendre et s’émerveiller devant la richesse botanique du printemps.

Abbaye de Bonnefont Chemin de Bonnefont, 31360 Proupiary, France Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 0561982877 https://www.abbayedebonnefont.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.abbayedebonnefont.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 98 28 77 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@abbayedebonnefont.fr »}] L’abbaye dispose d’un jardin médiéval de 700 m2. Son organisation, ses cultures s’inspirent de ce que nous connaissons des jardins de monastère, ce que les documents historiques nous ont laissé comme base de recréation. Déjà présent à la fondation de l’Abbaye au XIIe siècle, ce jardin clos (en latin “hortus conclusus”) se rapproche du plan traditionnel des jardins monastiques du Moyen-Âge. Il est classé en agriculture biologique depuis novembre 2018. Dans le jardin, avec son enclos d’osier tressé, nous cultivons des plantes médicinales, tinctoriales et comestibles. Le jardin est organisé en plessis autour de la fontaine.

Partez pour une balade nature à la découverte des orchidées sauvages du piémont pyrénéen. Apprenez à reconnaître ces fleurs discrètes et fascinantes, véritables trésors de nos paysages de montagne.

©AbbayedeBonnefont