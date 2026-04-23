FÊTE DES PLANTES MÉDICINALES ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary

Proupiary

FÊTE DES PLANTES MÉDICINALES

ABBAYE DE BONNEFONT 1 Chemin de Bonnefont Proupiary Haute-Garonne

Tarif : 1 – 1 – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’association Mauves es graines revient à l’abbaye pour la 9ème édition des Fêtes des plantes médicinales.

Inscription aux différentes animations uniquement sur place.

Toute la journée marché de plantes médicinales sous toutes leurs formes, ambiance cyclo-musicale avec Ataraxia, stand de démonstration des outils fétiches de l’herboriste, par James Forest et Boris Presseq, Troc de graines apportez vos graines à échanger ! Avec Passe-graines et les Mauves es graines, atelier herbier olfactif, stand de l’Ecole lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels, stand d’information du syndicat des simples, visite libre du jardin de l’abbaye, atelier ludique de classification du règne végétal, présence de l’artothèque ARTLINKER, réseau engagé pour le respect, la reconnaissance et la rémunération du travail artistique, restauration et bar à sorcière.

Au programme

10h15 Départ des Balades botaniques Découverte des plantes sauvages avec Françoise Laigneau (botaniste) et Nolwenn Tounsi (herbaliste) 1h

10h30 Balade découverte de l’aspect magique des plantes par Anne Mathon, Sorcière de Sor 1h

11h Conférence La peau, organe sensoriel et les plantes qui lui font du bien , Découvrons les mystères de notre peau et prenons-en soin avec des produits naturels par Anne-Gentianne Mandeau, phytochimiste en recherche et développement d’ingrédients cosmétiques naturels 1h

14h Départ des balades botaniques avec Boris Presseq (botaniste) et Marie Kuhnafel (herbaliste) 1h

15h Conférence Les plantes de l’apocalypse, Ouvrons les yeux sur ces plantes dites invasives, découvrons leurs trésors cachés et leurs bienfaits, par Anne Mathon, Sorcière de Sor 1h30

15h Démonstration de distillation d’une plante médicinale sur le stand de l’Herboristerie Bohème 2h

15h30 Atelier d’impression végétale jouer avec les couleurs par Sandrine Bazzo (Les Ateliers en Herbe) et les élèves de l’école des plantes (ELPM), (inscription à l’accueil, vous pouvez apporter votre tissu en coton, lin t-shirt, drap, etc) 1h30

16h Visite guidée du jardin médiéval par Bruno Habay, Jardinier de l’abbaye 1 .

ABBAYE DE BONNEFONT 1 Chemin de Bonnefont Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

The Mauves es graines association returns to the abbey for the 9th edition of the Fêtes des plantes médicinales.

L’événement FÊTE DES PLANTES MÉDICINALES Proupiary a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE