Proupiary

EXPOSITION PEINTURE LES PASSAGERS D’ATOMK

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-03

Les passagers raconte la fragilité de nos existences, ce fil ténu qui nous relie à la vie et nous rappelle que nous ne faisons qu’y traverser.

Dans plusieurs de mes œuvres, le lien mère enfant s’impose comme une évidence lien fondateur, intime et universel, qui nous accompagne dès les premiers pas de notre voyage terrestre.

En mêlant photos anciennes et objets familiaux à la peinture, je cherche à prolonger la présence de ceux qui ne sont plus, à questionner la mémoire, ses persistances, ses silences. Ce geste devient une manière de sonder ce qui subsistera de nous, génération après génération.

Sur ce chemin, chacun rencontre des visages, tisse des attachements, vit des instants qui façonnent sa propre histoire. La musique aussi fait partie de ces compagnons de route. Elle traverse les cultures, habite les rites comme le quotidien, et porte en elle une force unique celle de réveiller des émotions et des souvenirs que les mots ne sauraient dire. Elle intensifie l’instant, devient la bande originale de nos vies, et grave dans nos mémoires une empreinte indélébile.

Pour ma première exposition, aucun lieu n’aurait pu mieux accueillir ce voyage que cette abbaye, écrin de temps, de pierres et d’histoire. À tous les passagers qui s’y arrêteront excellente traversée. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

Les passagers tells of the fragility of our existence, the tenuous thread that connects us to life and reminds us that we are only passing through it.

L’événement EXPOSITION PEINTURE LES PASSAGERS D’ATOMK Proupiary a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE