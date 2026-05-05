Marche du Temps Profond, Abbaye de Bonnefont, Proupiary

Marche du Temps Profond Dimanche 7 juin, 09h30 Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne

Gratuit. Limité à 15 personnes. À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Cette promenade guidée par Aude Larmet vous invite à un voyage hors du temps, à la découverte des 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre.

Tout au long du parcours, chaque pas symbolise 500 000 ans d’évolution, de la formation de notre planète à l’apparition du vivant, des premières cellules aux grands bouleversements qui ont façonné le monde actuel.

Ponctuée d’étapes marquantes, accessibles à tous, cette balade propose une approche sensible et ludique de l’histoire du vivant, mêlant sciences, observation du paysage et imagination. Une expérience immersive pour mieux comprendre notre place dans le temps long de la Terre.

Abbaye de Bonnefont Chemin de Bonnefont, 31360 Proupiary, France Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 0561982877 https://www.abbayedebonnefont.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.abbayedebonnefont.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@abbayedebonnefont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}] L’abbaye dispose d’un jardin médiéval de 700 m2. Son organisation, ses cultures s’inspirent de ce que nous connaissons des jardins de monastère, ce que les documents historiques nous ont laissé comme base de recréation. Déjà présent à la fondation de l’Abbaye au XIIe siècle, ce jardin clos (en latin “hortus conclusus”) se rapproche du plan traditionnel des jardins monastiques du Moyen-Âge. Il est classé en agriculture biologique depuis novembre 2018. Dans le jardin, avec son enclos d’osier tressé, nous cultivons des plantes médicinales, tinctoriales et comestibles. Le jardin est organisé en plessis autour de la fontaine.

Cette promenade guidée par Aude Larmet vous invite à un voyage hors du temps, à la découverte des 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre.

©AudeLarmet