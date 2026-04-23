RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA VUE Proupiary

Proupiary

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA VUE

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux jardins !

Réservation fortement conseillée pour l’ensemble des activités et visites.

Sur les 2 journées Cherche et trouve en famille

Saurez-vous retrouver les détails des œuvres de Jata délicatement cachés dans le jardin de l’abbaye et ses alentours ? Ouvrez bien vos yeux !

9h30 (uniquement le dimanche) Marche du Temps Profond avec Aude Larmet

A partir de 10 ans 7 km

Promenade guidée pour traverser les 4,6 milliards d’années de la vie de la Terre. Chaque pas parcouru représente 500 000 ans de la vie de notre planète. Une découverte sensible et ludique de l’histoire du vivant.

14h30 Balade découverte des orchidées sauvages avec Bruno Habay

15h à 17h Stand papier créatif (uniquement le samedi) accompagné de l’artiste Elena Coffe, réalisez un insecte que vous aurez observé au jardin.

16h Visite guidée historique de l’abbaye

Plongez au cœur de l’histoire avec l’abbaye de Bonnefont, majestueuse abbaye cistercienne fondée en 1136. Aujourd’hui, seuls quelques vestiges subsistent, mais ils portent encore l’écho d’une grandeur passée. Au fil de la visite, découvrez le fonctionnement de l’abbaye, le rôle des différents bâtiments, et surtout le quotidien des moines, rythmé par le travail, la prière et une organisation parfaitement réglée. Après plusieurs siècles d’expansion et d’influence, l’abbaye connut un lent déclin, jusqu’à la Révolution française et à la vente dramatique des Biens Nationaux. Pourquoi Bonnefont a-t-elle été démantelée ? Comment sa destruction s’est-elle déroulée ?

Laissez-vous guider à travers l’incroyable et passionnante histoire de Bonnefont, une aventure humaine, spirituelle et patrimoniale, qui continue de fasciner encore aujourd’hui.

17h Visite commentée du jardin médiéval

Découvrez les secrets d’un jardin monastique du Moyen Âge, lieu de paix et de savoir où les moines cultivaient plantes médicinales, aromatiques et potagères. Au fil de cette visite commentée, explorez l’organisation ingénieuse de ce jardin symbolique et utilitaire, et plongez dans un univers où chaque plante avait sa place, sa fonction et parfois même sa vertu spirituelle. Une parenthèse hors du temps pour comprendre comment nature, travail et spiritualité s’entremêlaient au cœur de la vie monastique. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

Rendezvous in the gardens!

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA VUE Proupiary a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE