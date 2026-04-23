EXPOSITION ILLUSTRATION ASTROLABE, LES PORTES DU TEMPS DE JATA Proupiary

Proupiary

EXPOSITION ILLUSTRATION ASTROLABE, LES PORTES DU TEMPS DE JATA

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-03

Au fil d’une série d’immenses dessins, Jata vous entraîne dans un voyage à travers les âges et les continents.

L’AstrOlabe, placé au cœur de cette exposition, transportera les visiteurs de tous âges vers 12 destinations imaginées et interprétées par le dessinateur.

Aventure en noir &blanc, immersive, voyage dans le temps et dans l’espace, cette exposition propose d’ouvrir un regard humaniste sur notre environnement et notre Histoire et de nous questionner sur notre place et notre rôle d’humains sur cette Terre.

A découvrir de toute urgence dans le cadre sublime de la salle de la Porterie !

Durant les deux années nécessaires à la création de ces œuvres, Jata a poursuivi son exploration des pratiques du dessin noir&blanc, entreprise il y a treize ans lors de son arrivée dans le Comminges. Il use ici d’un mode graphique saisissant, méticuleux, fourmillant et artistiquement radical. Le choix de l’encre noire sur un papier blanc donne à cette galerie de tableaux une dimension dramatique, quasi photographique. Les techniques utilisées s’inscrivent dans la logique créative qui est la sienne depuis des années usage principalement des plumes et des pinceaux, à l’ancienne, sur des feuilles de taille impressionnante. Se plaçant dans la tradition des artistes dessinateurs du siècle passé et des moines copistes des scriptorium antiques, Jata présente en avant-première à Bonnefont son nouveau concept artistique, qu’il a nourri de toute sa force d’imagination. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

In a series of immense drawings, Jata takes you on a journey through time and continents.

L’événement EXPOSITION ILLUSTRATION ASTROLABE, LES PORTES DU TEMPS DE JATA Proupiary a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE