Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin Lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise

Informations pratiques

Besse-et-Saint-Anastaise

Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin

Lac Pavin Exutoire du lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:15:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Accompagnés par des géologues volcanologues passionnés, partez à la découverte du plus jeune volcan de France métropolitaine.

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Lac Pavin Exutoire du lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Accompanied by passionate volcanologists, set out to explore the youngest volcano in metropolitan France.

L’événement Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme