Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin Lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise
samedi 3 octobre 2026 · Lac Pavin · Besse-et-Saint-Anastaise
Informations pratiques
Besse-et-Saint-Anastaise
Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin
Lac Pavin Exutoire du lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:15:00
fin : 2026-10-03 17:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Accompagnés par des géologues volcanologues passionnés, partez à la découverte du plus jeune volcan de France métropolitaine.
.
Lac Pavin Exutoire du lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by passionate volcanologists, set out to explore the youngest volcano in metropolitan France.
L’événement Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
À voir aussi à Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme)
- Jeu de piste Les mystères de Besse, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise 19 septembre 2026
- Visite guidée : l’histoire de la protection du patrimoine à Besse, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise 19 septembre 2026
- Visite guidée Découverte du patrimoine funéraire, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise 20 septembre 2026
- Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE Domaine de Pertuyzat Besse-et-Saint-Anastaise 10 octobre 2026