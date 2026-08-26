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AGENDA · Besse-et-Saint-Anastaise

Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin Lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise

samedi 3 octobre 2026 · Lac Pavin · Besse-et-Saint-Anastaise

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:15:00
Lieu
Lac Pavin
Adresse
Exutoire du lac Pavin
Ville
63610 Besse-et-Saint-Anastaise
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Besse-et-Saint-Anastaise

Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin

Lac Pavin Exutoire du lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:15:00
fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Accompagnés par des géologues volcanologues passionnés, partez à la découverte du plus jeune volcan de France métropolitaine.
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Lac Pavin Exutoire du lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Accompanied by passionate volcanologists, set out to explore the youngest volcano in metropolitan France.

L’événement Balade à la découverte du volcanisme au lac Pavin Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme

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