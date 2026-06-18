Balade à poney au chalet du Meygal Raffy Queyrières samedi 11 juillet 2026.

Queyrières

Balade à poney au chalet du Meygal

Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Un moment doux et magique au coeur de la nature à vivre en famille.

Balade à poney, médiation animale….

Sur réservation.

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Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

A sweet and magical moment in the heart of nature—to be enjoyed with the whole family.

Pony rides, animal-assisted therapy…

By reservation only.

L’événement Balade à poney au chalet du Meygal Queyrières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal