Balade à poney au chalet du Meygal Raffy Queyrières
Balade à poney au chalet du Meygal Raffy Queyrières samedi 11 juillet 2026.
Queyrières
Balade à poney au chalet du Meygal
Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Un moment doux et magique au coeur de la nature à vivre en famille.
Balade à poney, médiation animale….
Sur réservation.
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Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
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English :
A sweet and magical moment in the heart of nature—to be enjoyed with the whole family.
Pony rides, animal-assisted therapy…
By reservation only.
L’événement Balade à poney au chalet du Meygal Queyrières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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