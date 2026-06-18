Balade guidée au Suchaillou Chalet du Meygal Queyrières samedi 11 juillet 2026.

Queyrières

Balade guidée au Suchaillou

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-11

Le Suchaillou, découvrez l’oeuvre d’art refuge et son panorama à couper le souffle sur les sucs du Meygal.

Balade guidée au départ du chalet sur réservation.

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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Le Suchaillou: Discover this artistic sanctuary and its breathtaking view of the Sucs du Meygal.

Guided hike departing from the chalet—reservations required.

L’événement Balade guidée au Suchaillou Queyrières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal