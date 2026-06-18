Balade guidée au Suchaillou Chalet du Meygal Queyrières
Balade guidée au Suchaillou Chalet du Meygal Queyrières samedi 11 juillet 2026.
Queyrières
Balade guidée au Suchaillou
Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-11
Le Suchaillou, découvrez l’oeuvre d’art refuge et son panorama à couper le souffle sur les sucs du Meygal.
Balade guidée au départ du chalet sur réservation.
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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
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English :
Le Suchaillou: Discover this artistic sanctuary and its breathtaking view of the Sucs du Meygal.
Guided hike departing from the chalet—reservations required.
L’événement Balade guidée au Suchaillou Queyrières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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