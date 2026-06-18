Escalade Raffy Queyrières

Queyrières

Escalade

Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-26

Grimpez vers l’aventure, défiez la gravité encadré par un moniteur diplômé. Pour tous, petits et grands, une découvert unique d’un mur d’escalade mobile.

En partenariat avec Megalosport.

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Raffy Chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Climb towards adventure, defy gravity, supervised by a qualified instructor. For young and old alike, a unique experience on a mobile climbing wall.

In partnership with Megalosport.

L’événement Escalade Queyrières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal