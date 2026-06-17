Balade à poney encadrée: L’arbre musique Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil

Balade à poney encadrée: L’arbre musique

Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

À poney, tenu en main par un accompagnant, suivez les murmures du vent et retrouvez les notes perdues de l’Arbre musique.

Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41 .

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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

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English :

%C0 Ride a pony, led by an adult, follow the whispers of the wind, and rediscover the lost notes of the Music Tree.

For information and reservations, please text or leave a voicemail only at 06 28 50 37 41.

L’événement Balade à poney encadrée: L’arbre musique Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal