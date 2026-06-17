Journée Poney nature et jeux Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil
Journée Poney nature et jeux Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil lundi 6 juillet 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Journée Poney nature et jeux
Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Jeux à poney, balade en forêt, découverte des animaux de la ferme et ateliers créatifs tout au long de la journée.
Pour les 6 à 12 ans.
Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41.
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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr
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English :
Pony rides, forest walks, farm animal tours, and creative workshops throughout the day.
For ages 6 to 12.
Information and reservations by text message or voicemail only at 06 28 50 37 41.
L’événement Journée Poney nature et jeux Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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