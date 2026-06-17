Journée Poney nature et jeux Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil

Journée Poney nature et jeux

Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Jeux à poney, balade en forêt, découverte des animaux de la ferme et ateliers créatifs tout au long de la journée.

Pour les 6 à 12 ans.

Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41.

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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

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English :

Pony rides, forest walks, farm animal tours, and creative workshops throughout the day.

For ages 6 to 12.

Information and reservations by text message or voicemail only at 06 28 50 37 41.

L’événement Journée Poney nature et jeux Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal