Doudou à poney Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil
Doudou à poney Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil lundi 6 juillet 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Doudou à poney
Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 09:45:00
fin : 2026-08-21 11:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Les petits cavaliers de 2 à 4 ans découvrent, pansent et préparent les poneys avant de s’initier à la pratique de l’équitation en compagnie de Doudou . Chaque cavalier repartira avec son baptême.
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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr
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English :
Little riders aged 2 to 4 discover, groom and prepare the ponies before learning to ride with Doudou . Each rider leaves with his or her own baptism.
L’événement Doudou à poney Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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