Doudou à poney Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil

Doudou à poney

Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 09:45:00

fin : 2026-08-21 11:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les petits cavaliers de 2 à 4 ans découvrent, pansent et préparent les poneys avant de s’initier à la pratique de l’équitation en compagnie de Doudou . Chaque cavalier repartira avec son baptême.

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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

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English :

Little riders aged 2 to 4 discover, groom and prepare the ponies before learning to ride with Doudou . Each rider leaves with his or her own baptism.

L’événement Doudou à poney Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal