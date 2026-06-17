Balade à poney encadrée: Mission ‘facteur de la forêt’ Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil
Balade à poney encadrée: Mission ‘facteur de la forêt’ Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil lundi 6 juillet 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Balade à poney encadrée: Mission ‘facteur de la forêt’
Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-06
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-06
À poney, tenu en main par un accompagnant, devenez facteur de la forêt et aidez petite taupe à livrer son courrier.
Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41 .
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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr
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English :
%C0 Ride a pony, led by an adult, and become a force for good—help Little Mole %E0 deliver his mail.
For children ages 4 %E0 10.
Information and reservations by text message or voicemail only at 06 28 50 37 41.
L’événement Balade à poney encadrée: Mission ‘facteur de la forêt’ Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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