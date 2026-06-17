Balade à poney encadrée: Mission ‘facteur de la forêt’ Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil lundi 6 juillet 2026.

Saint-Julien-Chapteuil

Balade à poney encadrée: Mission ‘facteur de la forêt’

Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

À poney, tenu en main par un accompagnant, devenez facteur de la forêt et aidez petite taupe à livrer son courrier.

Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41 .

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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

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English :

%C0 Ride a pony, led by an adult, and become a force for good—help Little Mole %E0 deliver his mail.

For children ages 4 %E0 10.

Information and reservations by text message or voicemail only at 06 28 50 37 41.

L’événement Balade à poney encadrée: Mission ‘facteur de la forêt’ Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal