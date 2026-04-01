Balade à vélo à la découverte des salins de Rassuen et du Citis, la mémoire du sel Office de Tourisme d’Istres Istres

Istres

Balade à vélo à la découverte des salins de Rassuen et du Citis, la mémoire du sel

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 9h. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Partez sur les traces des vestiges des anciens salins des étangs de Rassuen, de Citis, jusqu’au Port du Ranquet où vous découvrirez l’ancien embarcadère permettant le transport du sel au XIXème siècle avec Istres Sport Cyclotourisme !

Empruntez les pistes cyclables et routes sécurisées d’Istres encadrées par les moniteurs du club afin de découvrir une partie de l’histoire de notre ville. Les différents arrêts program-més sur l’itinéraire vous permettront en effet de découvrir les Salins de Rassuen avec sa faune aviaire et sa flore, l’étang de Lavalduc et les vestiges d’un aqueduc. La balade vous mènera jusqu’au quartier de cabanonnier du Ranquet, et son ancien port où jadis, le sel des étangs de Citis et Lavalduc était acheminé.



Pensez à venir avec un vélo en état (VTT/VTC VAE), un casque, une gourde, un encas, une sacoche de dépannage. .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Follow the traces of the former salt pans of the Rassuen and Citis lagoons, all the way to the Port du Ranquet, where you will discover the old landing stage once used for salt transport in the 19th century, with Istres Sport Cyclotourisme!

L’événement Balade à vélo à la découverte des salins de Rassuen et du Citis, la mémoire du sel Istres a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Istres