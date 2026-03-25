Spectacle jeune public gratuit La vie est un voyage Magic Mirrors Istres

Spectacle jeune public gratuit La vie est un voyage

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 15h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

À la tombée de la nuit, quand les étoiles se mettent à briller, Middly, Nieta et Muzy se réunissent en secret, dans la chambre de Tifi. Ensemble, les enfants rêvent de se téléporter, loin, très loin…

Ils découvrent le monde grâce à de mystérieuses cartes postales, ils s’inventent des voyages imaginaires. Ils parcourent le globe, Big Ben, Las ramblas de Barcelone, les Comores, Punta Cana… Ils s’inventent aussi des histoires d’univers merveilleux où tout le monde est en bonne santé, où un dragon et un papillon deviennent amis, où un Grand Crayon Rouge sauve Dark Vador !



Pas à pas, ils se laissent emporter par leur IMAGINATION, vers des contrées inexplorées et pleines de promesses, bien au-delà des murs de l’hôpital. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 07 42 77

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English :

As night falls and the stars begin to shine, Middly, Nieta and Muzy gather in secret in Tifi’s bedroom. Together, they dream of teleporting far, far away?

L’événement Spectacle jeune public gratuit La vie est un voyage Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres