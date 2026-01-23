Stage de Yoga Après-ski Maison de la Danse Istres

Stage de Yoga Après-ski

Mercredi 25 février 2026 de 18h à 20h. Maison de la Danse CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25 20:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Un stage de yoga spécialement conçu pour favoriser la récupération après une journée sur les pistes. Un cours de deux heures pour prendre soin de votre corps en ciblant les zones sollicitées lors du ski cuisses, ischio-jambiers, mollets, chevilles, dos.

Grâce à un travail mêlant renforcement doux, étirements profonds et exercices d’auto-massage, ce stage vise à détendre les tensions musculaires, améliorer la mobilité et favoriser une récupération optimale.



Le yoga est un allié précieux pour apaiser le corps et l’esprit après l’effort. Que vous ayez skié ou non, ce moment de bien‑être est ouvert à toutes et tous ! .

Maison de la Danse CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 81 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A yoga course specially designed to help you recover after a day on the slopes. A two-hour class to take care of your body by targeting the areas that are most in demand during skiing: thighs, hamstrings, calves, ankles and back.

L’événement Stage de Yoga Après-ski Istres a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Istres