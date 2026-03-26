Projection l’Odyssée de Céleste suivi d’un atelier manuel Cinéma Le Coluche Istres

Projection l’Odyssée de Céleste suivi d’un atelier manuel

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 14h10. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:10:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Projection du film L’Odyssée de Céleste, suivie d’un atelier manuel pour enfants autour de la création d’un “attrape planète”. Une séance adaptée dès 4 ans, mêlant cinéma et activité créative.

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Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

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English :

Screening of the film L?Odyssée de Céleste, followed by a manual workshop for children to create a ?planet catcher?. A suitable session for children aged 4 and over, combining cinema and creative activities.

L’événement Projection l’Odyssée de Céleste suivi d’un atelier manuel Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres