Projection l’Odyssée de Céleste suivi d’un atelier manuel Cinéma Le Coluche Istres
Projection l’Odyssée de Céleste suivi d’un atelier manuel Cinéma Le Coluche Istres mercredi 22 avril 2026.
Projection l’Odyssée de Céleste suivi d’un atelier manuel
Mercredi 22 avril 2026 à partir de 14h10. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:10:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Projection du film L’Odyssée de Céleste, suivie d’un atelier manuel pour enfants autour de la création d’un “attrape planète”. Une séance adaptée dès 4 ans, mêlant cinéma et activité créative.
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Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34
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English :
Screening of the film L?Odyssée de Céleste, followed by a manual workshop for children to create a ?planet catcher?. A suitable session for children aged 4 and over, combining cinema and creative activities.
L’événement Projection l’Odyssée de Céleste suivi d’un atelier manuel Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres
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