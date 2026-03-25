Soirée salsa avec Afincao, Millie Timbera & DJ Missy Mi Magic Mirrors Istres

Soirée salsa avec Afincao, Millie Timbera & DJ Missy Mi

Samedi 25 avril 2026 de 20h à 23h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Formation métissée pétrie d’influences diverses combinant Funk, Reggaeton, Kompa, Cumbia, Merengue, Latin Jazz… 100% de compositions pleines d’énergie aux forts accents de Timba Cubana .

Ce projet musical est avant tout une aventure humaine, une rencontre entre artistes Cubains parmi d’autres aux origines diverses et natifs de cette France multiculturelle. Sillonnant l’hexagone depuis plus de 15 ans avec des centaines de concerts à son actif, Afincao nous réserve toujours de bien belles surprises sur scène, tant par sa charismatique chanteuse que par sa musique aux arrangements riches, originaux et pertinents.



20h-21h cours

21h soirée dansante .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 07 42 77

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English :

A multicultural band shaped by diverse influences combining funk, reggaeton, kompa, cumbia, merengue and Latin jazz. 100% original compositions full of energy, with strong “Timba Cubana” accents.

L’événement Soirée salsa avec Afincao, Millie Timbera & DJ Missy Mi Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres