BALADE À VÉLO : Architectures pour prier, Temple protestant de Maine-Geoffroy, Royan
samedi 17 octobre 2026 · Temple protestant de Maine-Geoffroy · Royan
Informations pratiques
BALADE À VÉLO : Architectures pour prier Samedi 17 octobre, 10h00 Temple protestant de Maine-Geoffroy Charente-Maritime
TARIFS 7€, 4.70€ / Durée 2h (Parcours d’environ 8km) / Vélos non fournis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Depuis le temple de Maine-Geoffroy jusqu’à la chapelle de Pontaillac, en passant par l’église Notre-Dame, cette balade à vélo propose de découvrir les lieux de cultes élevés dans la ville de Royan au fil des siècles.
RDV Devant le temple de Maine-Geoffroy, 2 rue des coquelicots
Temple protestant de Maine-Geoffroy 2 rue des coquelicots, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}] Temple protestant le plus ancien de la ville.
Depuis le temple de Maine-Geoffroy jusqu’à la chapelle de Pontaillac, en passant par l’église Notre-Dame, cette balade à vélo propose de découvrir les lieux de cultes élevés dans la ville de Royan au…
©Ville de Royan
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