Petites histoires Association Equilibre Royan
jeudi 10 septembre 2026 · Association Equilibre · Royan
Informations pratiques
Royan
Petites histoires
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 10:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Venez partager un temps de lecture tout en douceur avec votre tout-petit. Au fil des albums, des comptines et des histoires racontées par une bénévole, les enfants découvrent le plaisir des mots, des images et de l’imaginaire.
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Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
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English :
Come share a relaxing reading experience with your little one. Through picture books, nursery rhymes, and stories told by a volunteer, children discover the joy of words, pictures, and imagination.
L’événement Petites histoires Royan a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Royan
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