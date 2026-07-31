Petites histoires Association Equilibre Royan

Informations pratiques

Royan

Petites histoires

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 10:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Venez partager un temps de lecture tout en douceur avec votre tout-petit. Au fil des albums, des comptines et des histoires racontées par une bénévole, les enfants découvrent le plaisir des mots, des images et de l’imaginaire.

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Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

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English :

Come share a relaxing reading experience with your little one. Through picture books, nursery rhymes, and stories told by a volunteer, children discover the joy of words, pictures, and imagination.

L’événement Petites histoires Royan a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Royan