Balade à vélo au départ de Senlis, Gare routiere de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Balade à vélo au départ de Senlis Dimanche 8 novembre, 09h30 Gare routiere de Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T09:30:00+01:00 – 2026-11-08T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T09:30:00+01:00 – 2026-11-08T12:00:00+01:00

Randonnée à vélo familiale et conviviale ouverte à tous. Senlis à vélo vous emmène en balade sur les voies vertes et les routes à faible circulation sur l’agglomération de Senlis et ses alentours. Les balades de Senlis sont organisées chaque mois tous les deuxièmes dimanches.Lieu de rendez-vous : la gare routière de Senlis. Le rendez-vous est fixé à 9h30, place de la Gare pour un retour vers midi.Pour les mois de décembre, janvier, février et mars, le rendez-vous est fixé à 10 heures.En cas de fortes pluies ou de chutes de neige, la sortie est annulée. Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Agnès au 06 88 99 89 20 Pour votre confort et votre sécurité, équipez-vous d’un breuvage et d’accessoires de visibilité (gilet jaune, bandeau réfléchissant…), le casque est recommandé mais non obligatoire pour les plus de 12 ans – Obligatoire pour les moins de 12 ans. Bonne balade :) Gare routière5 B Place de la Gare60300 Senlis

Plus d’infos

Gare routiere de Senlis 5 B Place de la Gare, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-au-depart-de-senlis-2/var/ri-7.l-L1 »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-au-depart-de-senlis-2/var/ri-7.l-L1 »}]

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