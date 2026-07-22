Balade à vélo de Novembre Mas du Vélo Châteaurenard
samedi 21 novembre 2026 · Mas du Vélo · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Balade à vélo de Novembre
Samedi 21 novembre 2026 à partir de 13h. Mas du Vélo 457 Chemin des Lonnes Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 13:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Balade vélo thématique de Novembre.
Balade mensuelle à vélo de l’association Chateau à vélo .
Boucle de la Durance à la plaine du Comtat.
Départ du Mas du Vélo à 13h direction Cabannes et son plan d’eau, Saint-Andiol et son château et ses fontaines. .
Mas du Vélo 457 Chemin des Lonnes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 18 28 76
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English :
November themed bike ride.
L’événement Balade à vélo de Novembre Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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