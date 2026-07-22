Balade à vélo de Novembre Mas du Vélo Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Balade à vélo de Novembre

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 13h. Mas du Vélo 457 Chemin des Lonnes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 13:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Balade vélo thématique de Novembre.

Balade mensuelle à vélo de l’association Chateau à vélo .



Boucle de la Durance à la plaine du Comtat.

Départ du Mas du Vélo à 13h direction Cabannes et son plan d’eau, Saint-Andiol et son château et ses fontaines. .

Mas du Vélo 457 Chemin des Lonnes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 18 28 76

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English :

November themed bike ride.

L’événement Balade à vélo de Novembre Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence