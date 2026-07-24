Balade à vélo La Souterraine
mardi 4 août 2026 · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Balade à vélo
Place Joachim du Chalard La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Viens avec ton vélo ou possibilité de prêt de vélo à assistance électrique adulte sur réservation.
Départ de la Souterraine 20 avenue Mermoz, arrivée à la forteresse médiévale de CROZANT.
Viens avec ton vélo ou possibilité de prêt de vélo à assistance électrique adulte sur réservation.
Départ de la Souterraine 20 avenue Mermoz, arrivée à la forteresse médiévale de CROZANT. .
Place Joachim du Chalard La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 93 20
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English : Balade à vélo
Bring your own bike, or rent an adult e-bike by reservation.
The tour departs from La Souterraine at 20 Avenue Mermoz and ends at the medieval fortress of CROZANT.
L’événement Balade à vélo La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays Sostranien
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