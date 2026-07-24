Informations pratiques

La Souterraine

Balade à vélo

Place Joachim du Chalard La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Viens avec ton vélo ou possibilité de prêt de vélo à assistance électrique adulte sur réservation.

Départ de la Souterraine 20 avenue Mermoz, arrivée à la forteresse médiévale de CROZANT.

Viens avec ton vélo ou possibilité de prêt de vélo à assistance électrique adulte sur réservation.

Départ de la Souterraine 20 avenue Mermoz, arrivée à la forteresse médiévale de CROZANT. .

Place Joachim du Chalard La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 93 20

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English : Balade à vélo

Bring your own bike, or rent an adult e-bike by reservation.

The tour departs from La Souterraine at 20 Avenue Mermoz and ends at the medieval fortress of CROZANT.

L’événement Balade à vélo La Souterraine a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays Sostranien