Atelier – Enrichir mes démarches: découverte et prise en main de PASS EMPLOI et MEE, La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, La Souterraine

Informations pratiques

Atelier – Enrichir mes démarches: découverte et prise en main de PASS EMPLOI et MEE Jeudi 6 août, 14h00 La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T14:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T14:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:00:00+02:00

Un atelier pour apprendre à utiliser les outils numériques PASS EMPLOI et MES EVENEMENTS EMPLOI, repérer les actions utiles, s’inscrire facilement à des ateliers, déclarer ses 15h et mieux suivre son parcours d’insertion. Objectif: Gagner en autonomie, ne pas passer à côté d’opportunités et devenir acteur de son parcours vers l’emploi.

Atelier ouvert aux allocataires du rSa avec démonstrations et prise en main concrète.

La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/683239 »}]

Un atelier pour apprendre à utiliser les outils numériques PASS EMPLOI et MES EVENEMENTS EMPLOI, repérer les actions utiles, s’inscrire facilement à des ateliers, déclarer ses 15h et mieux suivre son