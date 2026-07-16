Se préparer à un entretien d’embauche, La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, La Souterraine
mardi 21 juillet 2026 · La Souterraine - PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 · La Souterraine
Informations pratiques
Se préparer à un entretien d’embauche Mardi 21 juillet, 10h00 La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Comprendre les attentes du recruteur Savoir se présenter efficacement Gérer le stress et gagner en confiance S’entraîner à répondre aux questions
Comprendre l’entretien Les étapes d’un entretien Se présenter (pitch) Les questions fréquentes
La Souterraine – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/683217 »}]
Comprendre les attentes du recruteur Savoir se présenter efficacement Gérer le stress et gagner en confiance S’entraîner à répondre aux questions
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