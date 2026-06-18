La Souterraine

Karaoké géant en plein-air

Jardin public La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Préparez-vous à donner de la voix lors d’une soirée festive sous les étoiles ! Venez participer à notre karaoké géant en extérieur, dans une ambiance conviviale et décontractée. Sur place, profitez de restauration et d’une buvette pour accompagner vos plus belles performances.

En partenariat avec la Team Passion Karaoké. .

Jardin public La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 03 76 85

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English : Karaoké géant en plein-air

L’événement Karaoké géant en plein-air La Souterraine a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Sostranien