Exposition des peintres de la Porte Saint Jean Place Docteur Émile Parrain La Souterraine

La Souterraine

Exposition des peintres de la Porte Saint Jean

Place Docteur Émile Parrain Ancienne Mairie La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Plus de vingt ans que l’exposition estivale des Peintres de la Porte Saint Jean nous plonge dans un bain de couleurs. Les artistes se jouent de techniques variées pur mieux nous enchanter.

C’est un des rendez-vous incontournables du Pays Sostranien: vous serez accueillis par les artistes. .

Place Docteur Émile Parrain Ancienne Mairie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : Exposition des peintres de la Porte Saint Jean

L’événement Exposition des peintres de la Porte Saint Jean La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien