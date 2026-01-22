Souffles de Mémoire Fresque historique de Bridiers 2026 La Souterraine

Souffles de Mémoire Fresque historique de Bridiers 2026

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-10

2026-08-07

Fresque de Bridiers revient avec Souffles de Mémoire les7, 8, 9 & 10 août 2026

Les billets sont officiellement disponibles

C’est le moment de réserver au tarif préférentiel

Les formules disponibles

– Billet classique ( Accès au spectacle au tarif de 19 €, tarif groupe préférentiel dès 10 personnes )

– Repas + spectacle ( Disponible les 4 soirs au tarif de 38 € )

– Formule Prestige ( Dîner + spectacle + visite des coulisses incluse au tarif de 50 €, uniquement le samedi & le dimanche )

️ Réservez dès maintenant https://my.wilout-online.com/126e22c14d634148626d4ef3a5…/s

⚠️ Les places sont limitées…

Ne tardez pas à vivre l’expérience Fresque de Bridiers 2026 ! .

Bridiers La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 01 31 01 fresque@bridiers.fr

