Souffles de Mémoire Fresque historique de Bridiers 2026 La Souterraine
Souffles de Mémoire Fresque historique de Bridiers 2026 La Souterraine vendredi 7 août 2026.
Souffles de Mémoire Fresque historique de Bridiers 2026
Bridiers La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Fresque de Bridiers revient avec Souffles de Mémoire les7, 8, 9 & 10 août 2026
Les billets sont officiellement disponibles
C’est le moment de réserver au tarif préférentiel
Les formules disponibles
– Billet classique ( Accès au spectacle au tarif de 19 €, tarif groupe préférentiel dès 10 personnes )
– Repas + spectacle ( Disponible les 4 soirs au tarif de 38 € )
– Formule Prestige ( Dîner + spectacle + visite des coulisses incluse au tarif de 50 €, uniquement le samedi & le dimanche )
️ Réservez dès maintenant https://my.wilout-online.com/126e22c14d634148626d4ef3a5…/s
⚠️ Les places sont limitées…
Ne tardez pas à vivre l’expérience Fresque de Bridiers 2026 ! .
Bridiers La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 01 31 01 fresque@bridiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Souffles de Mémoire Fresque historique de Bridiers 2026
L’événement Souffles de Mémoire Fresque historique de Bridiers 2026 La Souterraine a été mis à jour le 2026-01-24 par Creuse Tourisme