Braderie/brocante/vide-grenier La Souterraine
Braderie/brocante/vide-grenier La Souterraine samedi 1 août 2026.
Braderie/brocante/vide-grenier
centre ville La Souterraine Creuse
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
2026-08-01
Envie de chiner, de faire de bonnes affaires chez les commerçants du centre-ville, de découvrir les trésors enfouis dans nos greniers… Venez nous retrouver toute la journée au cœur de La Souterraine. Restauration sur place.
Emplacements, réservations obligatoires. .
centre ville La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 08 74
English : Braderie/brocante/vide-grenier
