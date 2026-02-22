Braderie/brocante/vide-grenier La Souterraine

Braderie/brocante/vide-grenier

Envie de chiner, de faire de bonnes affaires chez les commerçants du centre-ville, de découvrir les trésors enfouis dans nos greniers… Venez nous retrouver toute la journée au cœur de La Souterraine. Restauration sur place.

Emplacements, réservations obligatoires. .

centre ville La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 08 74

