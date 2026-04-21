Concert The Good Neighbours Esplanade du bâtiment St Joseph La Souterraine

La Souterraine

Concert The Good Neighbours

Esplanade du bâtiment St Joseph 1 rue de l’Hermitage La Souterraine Creuse

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

C’est parti pour la 4ème édition du festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout’, du 18 au 24 juillet 2026 à bord de la scène en balade.

Ce 18 juillet, venez retrouver le premier concert à La Souterraine The Good Neighbours .

The Good Neighbours est né en 2024 de la rencontre de musiciens belges et français. Ils interprètent un jazz hot Nouvelle-Orléans reprenant les standards du style avec ses propres arrangements. Le quartet s’inspire de formations telles que le Big Four de Sidney Bechet et Muggy Spanier ou encore les Delta Four de Roy Eldridge et Joe Marsala. .

Esplanade du bâtiment St Joseph 1 rue de l’Hermitage La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr

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English : Concert The Good Neighbours

L’événement Concert The Good Neighbours La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien