Balade à vélo : Pour bien connaitre mon quartier et mieux y circuler, Centre social Flers-Sart, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 7 octobre 2026 · Centre social Flers-Sart · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Balade à vélo : Pour bien connaitre mon quartier et mieux y circuler Mercredi 7 octobre, 14h00 Centre social Flers-Sart Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00
En introduction au village de l’éclairage qui se tiendra au centre social Flers Sart le jour même et à 16h30 , profitons des couleurs de l’automne en nous promenant à vélo.
Entre nature et astuces à découvrir : la coulée verte, les vergers de la ville et les liaisons inter quartiers rythmeront cette balade à vélo familiale.
Parvis du centre social Flers Sart- Boulevard Albert 1er
Partenaire : ADAV
15 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre2026
Centre social Flers-Sart Boulevard Albert 1er 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre2026 »}]
En introduction au village de l’éclairage qui se tiendra au centre social Flers Sart le jour même et à 16h30, profitons des couleurs de l’automne en nous promenant à vélo.
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- Stage viking Villeneuve-d’Ascq 25 août 2026
- Stage viking, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 25 août 2026
- Stage Cuisine historique Villeneuve-d’Ascq 27 août 2026
- Stage « Cuisine historique », parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 27 août 2026
- 10e édition du festival « Diantre du jeu ! », La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq 29 août 2026