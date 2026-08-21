Balade à vélo : Pour bien connaitre mon quartier et mieux y circuler, Centre social Flers-Sart, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Balade à vélo : Pour bien connaitre mon quartier et mieux y circuler Mercredi 7 octobre, 14h00 Centre social Flers-Sart Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

En introduction au village de l’éclairage qui se tiendra au centre social Flers Sart le jour même et à 16h30 , profitons des couleurs de l’automne en nous promenant à vélo.

Entre nature et astuces à découvrir : la coulée verte, les vergers de la ville et les liaisons inter quartiers rythmeront cette balade à vélo familiale.

Parvis du centre social Flers Sart- Boulevard Albert 1er

Partenaire : ADAV

15 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre2026

Centre social Flers-Sart Boulevard Albert 1er 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre2026 »}]

En introduction au village de l’éclairage qui se tiendra au centre social Flers Sart le jour même et à 16h30, profitons des couleurs de l’automne en nous promenant à vélo.