Langogne

BALADE ANIMÉE ENTRE LAC ET ALLIER

Les Huttes Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Balade animée par Pierre CLAVEL Entre Lac et Allier .

A partir du Pont d’Allier, au pied de la gare SNCF, par le chemin du Bayle, nous grimperons doucement vers le Cheylaret, et longerons le lac jusqu’au barrage. Puis, contournant le Mont Milan, nous gagnerons l’entrée des gorges, près du cours d’eau que nous remonterons tranquillement, tout en évoquant l’histoire, la nature et les paysages.

Balade animée par Pierre CLAVEL Entre Lac et Allier .

A partir du Pont d’Allier, au pied de la gare SNCF, par le chemin du Bayle, nous grimperons doucement vers le Cheylaret, et longerons le lac jusqu’au barrage. Puis, contournant le Mont Milan, nous gagnerons l’entrée des gorges, près du cours d’eau que nous remonterons tranquillement, tout en évoquant l’histoire, la nature et les paysages.

Proposée par Les Amis du Patrimoine.

Réservations obligatoires, places limitées à 20 personnes. .

Les Huttes Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

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English :

Walk led by Pierre CLAVEL Entre Lac et Allier .

From the Pont d’Allier, at the foot of the SNCF train station, via the Chemin du Bayle, we climb gently towards the Cheylaret, skirting the lake as far as the dam. Then, skirting Mont Milan, we’ll reach the entrance to the gorges, close to the river, which we’ll follow gently upstream, evoking history, nature and landscapes.

L’événement BALADE ANIMÉE ENTRE LAC ET ALLIER Langogne a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Langogne