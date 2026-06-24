Langogne

BALADE ANIMÉE GÉOCACHING

11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Balade animée géocaching avec Marcel Lecroisey. Le Geocaching est la transposition moderne de la chasse au trésor et du jeu de pistes. Ce loisir consiste à utiliser la technique du géo-positionnement par satellite (GPS) pour chercher ou dissumuler des géocaches dans divers endroits.

Proposée par les Amis du Patrimoine.

Sur réservation auprés de l’Office de Tourisme, places limitées. Gratuit.

Balade animée géocaching avec Marcel Lecroisey. Le Geocaching est la transposition moderne de la chasse au trésor et du jeu de pistes. Ce loisir consiste à utiliser la technique du géo-positionnement par satellite (GPS) pour chercher ou dissumuler des géocaches dans divers endroits. Langogne en compte une dizaine au centre-ville et une soixantaine dans un périmètre de 10 kms.

Les participants enregistrent leur découverte sur un registre des visites (généralement un petit carnet appelé Logbook) à l’intérieur de la géocache et la partage sur un site Web communautaire dédié à ce loisir.

Proposée par les Amis du Patrimoine.

Sur réservation auprés de l’Office de Tourisme, places limitées. Gratuit. .

11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

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English :

Guided geocaching tour with Marcel Lecroisey. Geocaching is the modern version of treasure hunting and scavenger hunts. This hobby involves using satellite-based global positioning (GPS) technology to search for or hide “geocaches” in various locations.

Organized by the Friends of Heritage.

Reservations required at the Tourist Office; limited spaces available. Free.

L’événement BALADE ANIMÉE GÉOCACHING Langogne a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Langogne