Balade animée Les fantômes farceurs Office de Tourisme Montluçon

Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier
Tarif : 5 EUR
Date : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Dates : 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-28
Parcourez les ruelles de la cité médiévale, écoutez la guide et méfiez vous des mauvais indices laissés par les fantômes farceurs…
Réservation obligatoire et déguisement vivement conseillé !
Destiné aux 3-10 ans accompagnés d’un adulte.
Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
English :
Stroll through the narrow streets of the medieval town, listen to the guide and beware of the evil clues left by trickster ghosts…
Reservations essential and costumes highly recommended!
For 3-10 year-olds accompanied by an adult.
