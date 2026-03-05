Balade animée Les fantômes farceurs Office de Tourisme Montluçon

Balade animée Les fantômes farceurs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28

Parcourez les ruelles de la cité médiévale, écoutez la guide et méfiez vous des mauvais indices laissés par les fantômes farceurs…

Réservation obligatoire et déguisement vivement conseillé !

Destiné aux 3-10 ans accompagnés d’un adulte.

Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Stroll through the narrow streets of the medieval town, listen to the guide and beware of the evil clues left by trickster ghosts…

Reservations essential and costumes highly recommended!

For 3-10 year-olds accompanied by an adult.

