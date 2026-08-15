Balade apprenante culturelle au Museon Arlaten Museon Arlaten Arles

Informations pratiques

Arles

Balade apprenante culturelle au Museon Arlaten

Dimanche 15 novembre 2026 de 14h à 16h. Museon Arlaten 29 Rue de la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 14:00:00

fin : 2026-11-15 16:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Cette expérience propose de découvrir l’histoire de la transhumance en Camargue et en Crau à travers une balade commentée, avant de poursuivre la visite au Museon Arlaten autour de l’exposition consacrée à cette pratique emblématique de la Provence.

Cette demi-journée offre une approche complémentaire entre découverte des paysages et visite du musée, pour mieux comprendre les liens entre patrimoine naturel, pratiques pastorales et patrimoine culturel.





La première partie se déroule au Museon Arlaten. Accompagnés d’un médiateur, les visiteurs découvrent l’exposition consacrée à la transhumance, à travers des objets, des costumes, des photographies, des témoignages et des œuvres qui retracent l’histoire de cette tradition pastorale. La visite permet de prolonger les observations réalisées sur le terrain et de mieux comprendre les savoir-faire, les métiers et les pratiques qui ont façonné l’identité de la Provence.



La balade débute dans les environs d’Arles, sur un itinéraire permettant de comprendre les paysages façonnés par le pastoralisme. Au fil du parcours, le guide présente l’histoire de la transhumance, les déplacements saisonniers des troupeaux entre les plaines de Crau et les Alpes, le rôle des bergers, ainsi que les liens étroits entre élevage, biodiversité et gestion des espaces naturels. Les participants découvrent comment cette pratique ancestrale a modelé les paysages provençaux et demeure un patrimoine vivant, reconnu pour sa valeur culturelle et environnementale.





Programme et infos pratiques

Date dimanche 15 novembre

RDV 14h Visite de l’exposition autour du thème des bergers (environ 30 min)

14h30 Départ du musée pour une balade dans le centre-ville

15h30 Retour au musée pour découvrir les collections permanentes

16h00 Fin de la visite .

Museon Arlaten 29 Rue de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 13 84 13 abani@myprovence.fr

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English :

This experience offers a chance to discover the history of transhumance in the Camargue and the Crau through a guided walk, before continuing the visit at the Museon Arlaten to explore the exhibition dedicated toto this iconic Provençal tradition.

L’événement Balade apprenante culturelle au Museon Arlaten Arles a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme