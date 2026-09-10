Balade architecturale, Chaufferie Huet, La Madeleine

Informations pratiques

Balade architecturale Samedi 19 septembre, 15h00 Chaufferie Huet Nord

Visite accessible sur réservation via le site internet de la Ville de La Madeleine (jauge limitée à 20 personnes) : https://www.ville-lamadeleine.fr/agenda/jep-visite-le-patrimoine-industriel-de-berkem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’architecture et de l’histoire des lieux les plus emblématiques du patrimoine industriel du quartier Berkem avec Céline Le Roy, Adjointe déléguée au Patrimoine local.

Chaufferie Huet 26 rue du Pré Catelan, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-lamadeleine.fr/agenda/jep-visite-le-patrimoine-industriel-de-berkem »}]

Partez à la découverte de l’architecture et de l’histoire des lieux les plus emblématiques du patrimoine industriel du quartier Berkem avec Céline Leroy, Adjointe déléguée au Patrimoine local.

Ville de La Madeleine