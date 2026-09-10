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AGENDA · La Madeleine

Balade architecturale, Chaufferie Huet, La Madeleine

samedi 19 septembre 2026 · Chaufferie Huet · La Madeleine

Balade architecturale, Chaufferie Huet, La Madeleine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chaufferie Huet
Adresse
26 rue du Pré Catelan, 59110 La Madeleine
Ville
59110 La Madeleine
Département
Nord
Tarif
Visite accessible sur réservation via le site internet de la Ville de La Madeleine (jauge limitée à 20 personnes) : https://www.ville-lamadeleine.fr/agenda/jep-visite-le-patrimoine-industriel-de-berkem

Balade architecturale Samedi 19 septembre, 15h00 Chaufferie Huet Nord

Visite accessible sur réservation via le site internet de la Ville de La Madeleine (jauge limitée à 20 personnes) : https://www.ville-lamadeleine.fr/agenda/jep-visite-le-patrimoine-industriel-de-berkem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’architecture et de l’histoire des lieux les plus emblématiques du patrimoine industriel du quartier Berkem avec Céline Le Roy, Adjointe déléguée au Patrimoine local.

Chaufferie Huet 26 rue du Pré Catelan, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-lamadeleine.fr/agenda/jep-visite-le-patrimoine-industriel-de-berkem »}]
Partez à la découverte de l’architecture et de l’histoire des lieux les plus emblématiques du patrimoine industriel du quartier Berkem avec Céline Leroy, Adjointe déléguée au Patrimoine local.

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