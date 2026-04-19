Balade architecturale dans la Plaine Monceau Cité de l’Economie Paris

Explorez l’architecture unique du quartier Monceau, au cœur du 17e arrondissement de Paris

Entre haussmannien, néo-Renaissance, néogothique, Art nouveau et Art déco, le quartier de la Plaine Monceau concentre l’une des plus grandes diversités de styles architecturaux de la capitale. Une richesse patrimoniale souvent méconnue, que cette balade guidée vous invite à redécouvrir autrement.

Au départ de la Cité de l’Économie, Patrick Rollot, président de l’association Histoire & Patrimoine Paris 17e, vous entraîne dans une promenade commentée au fil des façades, des immeubles de rapport et des hôtels particuliers qui ont façonné l’identité architecturale de ce quartier emblématique.

Un quartier, cinq siècles d’histoire architecturale

Du grand Paris haussmannien du Second Empire aux expérimentations de l’Art déco des années 1920-1930, en passant par les élans néogothiques et les courbes de l’Art nouveau, chaque rue de la Plaine Monceau raconte une page de l’histoire urbaine de Paris.

Cette balade architecturale est une occasion unique de :

Comprendre l’évolution des styles qui ont marqué Paris du XIXe au XXe siècle

qui ont marqué Paris du XIXe au XXe siècle Repérer les détails architecturaux cachés dans le quotidien du quartier

cachés dans le quotidien du quartier Découvrir l’histoire sociale et économique d’un quartier longtemps prisé par la grande bourgeoisie parisienne

Histoire & Patrimoine Paris 17e : une association au service de la mémoire du quartier

Fondée à l’occasion du 160e anniversaire de la création du 17e arrondissement, l’association Histoire & Patrimoine de Paris 17ᵉ œuvre depuis sa création à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine local. Conférences, visites guidées, publications : ses actions visent à faire vivre l’histoire du quartier auprès de ses habitants et de ses visiteurs.

Partez à la découverte de l’éclectisme architectural du quartier Monceau à Paris. Balade guidée avec Patrick Rollot, jeudi 7 mai à 18h. Art nouveau, Art déco, néo-Renaissance : un patrimoine exceptionnel

Le jeudi 07 mai 2026

de 18h00 à 19h30

payant

Tarif mini : 2€

Tout public. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T18:00:00+02:00_2026-05-07T19:30:00+02:00

Cité de l’Economie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/leclectisme-architectural-de-la-plaine-monceau



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