Grands organistes en herbe ! – Audition des élèves d’orgue Église Evangélique Allemande Paris

Tout au long de l’année, les élèves de la classe d’orgue ont exploré les multiples facettes d’un instrument aussi impressionnant qu’exigeant. L’audition de fin d’année, placée sous le signe de la découverte et du partage, viendra clore ce parcours par un temps fort ouvert au public.

Intitulée Grands organistes en herbe, cette audition offre aux élèves l’occasion de se produire dans des conditions de concert et de présenter le fruit de leur travail. Du répertoire ancien aux œuvres plus récentes, le programme reflète la diversité stylistique abordée en cours et met en valeur les personnalités musicales de chacun.

Au‑delà de la performance, ce rendez‑vous est aussi un moment de transmission et d’émotion. Instrument emblématique, l’orgue impressionne autant par sa puissance que par sa richesse de timbres. À travers cette audition, les élèves partagent leur passion et invitent le public à porter un regard curieux et sensible sur cet univers musical singulier.

Les élèves de la classe d’orgue vous donnent rendez‑vous pour leur audition de fin d’année. Intitulé Grands organistes en herbe, ce moment musical mettra en lumière le travail, la progression et l’engagement de jeunes musiciens passionnés par l’un des instruments les plus majestueux du patrimoine musical.

Le dimanche 31 mai 2026

de 12h00 à 13h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T15:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T12:00:00+02:00_2026-05-31T13:30:00+02:00

Église Evangélique Allemande 25 rue Blanche 75009 Paris

+33144538686



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