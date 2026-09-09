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Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional », CAUE des Pyrénées Orientales, Perpignan

samedi 19 septembre 2026 · CAUE des Pyrénées Orientales · Perpignan

Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional », CAUE des Pyrénées Orientales, Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
CAUE des Pyrénées Orientales
Adresse
11 rue du Bastion Saint-François 66000 Perpignan
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit.

Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional » Samedi 19 septembre, 15h00 CAUE des Pyrénées Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional »

Partez à la découverte de l’architecture perpignanaise à travers une visite consacrée au thème « Construction moderne et esprit régional ».
Proposée en partenariat avec l’association Archipulse, cette balade sera animée par Laurent Fonquernie et Régis Péricot, architectes membres de l’association.
Samedi 19 septembre 2026 à 15h.
Rendez-vous au CAUE, 11 rue du Bastion-Saint-François, 66000 Perpignan.
Sur inscription au 04 68 34 12 37.

CAUE des Pyrénées Orientales 11 rue du Bastion Saint-François 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie 0468341237 https://caue66.fr https://www.linkedin.com/company/caue66;https://www.facebook.com/caue66;https://www.instagram.com/c.a.u.e.66/;http://www.caue66.fr/ Locaux du CAUE 66 Accès piéton, bus, train, voiture, accessible PMR
Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional »

©caue66

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