Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional », CAUE des Pyrénées Orientales, Perpignan

Informations pratiques

Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional » Samedi 19 septembre, 15h00 CAUE des Pyrénées Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional »

Partez à la découverte de l’architecture perpignanaise à travers une visite consacrée au thème « Construction moderne et esprit régional ».

Proposée en partenariat avec l’association Archipulse, cette balade sera animée par Laurent Fonquernie et Régis Péricot, architectes membres de l’association.

Samedi 19 septembre 2026 à 15h.

Rendez-vous au CAUE, 11 rue du Bastion-Saint-François, 66000 Perpignan.

Sur inscription au 04 68 34 12 37.

CAUE des Pyrénées Orientales 11 rue du Bastion Saint-François 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie 0468341237 https://caue66.fr https://www.linkedin.com/company/caue66;https://www.facebook.com/caue66;https://www.instagram.com/c.a.u.e.66/;http://www.caue66.fr/ Locaux du CAUE 66 Accès piéton, bus, train, voiture, accessible PMR

Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional »

©caue66