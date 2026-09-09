Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional », CAUE des Pyrénées Orientales, Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · CAUE des Pyrénées Orientales · Perpignan
Informations pratiques
Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional » Samedi 19 septembre, 15h00 CAUE des Pyrénées Orientales Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional »
Partez à la découverte de l’architecture perpignanaise à travers une visite consacrée au thème « Construction moderne et esprit régional ».
Proposée en partenariat avec l’association Archipulse, cette balade sera animée par Laurent Fonquernie et Régis Péricot, architectes membres de l’association.
Samedi 19 septembre 2026 à 15h.
Rendez-vous au CAUE, 11 rue du Bastion-Saint-François, 66000 Perpignan.
Sur inscription au 04 68 34 12 37.
CAUE des Pyrénées Orientales 11 rue du Bastion Saint-François 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie 0468341237 https://caue66.fr https://www.linkedin.com/company/caue66;https://www.facebook.com/caue66;https://www.instagram.com/c.a.u.e.66/;http://www.caue66.fr/ Locaux du CAUE 66 Accès piéton, bus, train, voiture, accessible PMR
Balade architecturale dans Perpignan : « Construction moderne et esprit régional »
©caue66
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