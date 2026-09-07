Balade architecturale, Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps, Sisteron

Informations pratiques

Balade architecturale Samedi 19 septembre, 16h00 Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps Alpes-de-Haute-Provence

Départ de la visite au Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps. Durée de la visite : environ 1h15. Circuit de visite empruntant un certain nombre de marches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

» Balade architecturale à l’ancien couvent des Visitandines »

Cet ensemble monumental construit au 17ème siècle à l’emplacement de l’ancien palais des évêques de Sisteron, respecte le plan voulu par François de Sales, fondateur de la congrégation. Nous découvrirons l’intérieur de sa chapelle, apercevrons son cloître relativement bien conservé… En suivant cette visite, vous comprendrez mieux le tissu urbain de ce quartier historique de Sisteron.

Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps 6 Place du Général de Gaulle, 04200 Sisteron, France Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492616130 https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/visites-et-musees/861002_musee-sisteron-musee-edith-robert-musee-terre-et-temps L’ancienne chapelle des Visitandines du XVIIe siècle est le cadre magnifique proposé pour découvrir les collections du musée municipal Terre et Temps « Édith-Robert » . Parking à proximité.

» Balade architecturale à l’ancien couvent des Visitandines »

Service Culture / Mairie de Sisteron