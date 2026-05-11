Balade Art-Déco Visite Guidée Limoges
Balade Art-Déco Visite Guidée Limoges samedi 20 juin 2026.
Limoges
Balade Art-Déco Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Balade à 2 voix.
Aux côtés de Camille Conte, docteure en histoire de l’art contemporain, et d’un guide-conférencier, cette balade en centre-ville vous invite à découvrir le patrimoine architectural de la période Art déco.
– Visite d’1h30 accessible PMR
– Réservation obligatoire, en physique à l’Office de Tourisme ou en ligne.
– Rendez-vous communiqué sur le billet.
Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Balade Art-Déco Visite Guidée
L’événement Balade Art-Déco Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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