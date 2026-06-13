Saint-Maurice-sur-Moselle

Balade astronomique

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-05

Balade découverte du crépuscule à la nuit sous le ciel étoilé du Ballon d’Alsace. 2h30 3 km +100 m à partir de 5 ans. Sur réservation.Tout public

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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A twilight and nighttime discovery walk under the starry sky of the Ballon d’Alsace. 2.5 hours 3 km 100 m elevation gain. Ages 5 and up. Reservations required.

L’événement Balade astronomique Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES