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Balade astronomique Saint-Maurice-sur-Moselle

Balade astronomique Saint-Maurice-sur-Moselle

Balade astronomique Saint-Maurice-sur-Moselle jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 42 Route du Ballon d'Alsace Bât des Démineurs

Ville : 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Maurice-sur-Moselle

Balade astronomique

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-05

Balade découverte du crépuscule à la nuit sous le ciel étoilé du Ballon d’Alsace. 2h30 3 km +100 m à partir de 5 ans. Sur réservation.Tout public
0  .

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65  ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A twilight and nighttime discovery walk under the starry sky of the Ballon d’Alsace. 2.5 hours 3 km 100 m elevation gain. Ages 5 and up. Reservations required.

L’événement Balade astronomique Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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