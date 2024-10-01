Balade au cœur des Passages Couverts Place Colette Paris
mardi 1 octobre 2024 · Place Colette · Paris
Informations pratiques
Très empruntés au XIXème siècle pour se rendre des Grands Boulevards
au Palais Royal, les trente passages couverts subsistants (autrefois au
nombre de 140) permettent de se plonger dans une ambiance hors du temps,
coupée de l’agitation de la rue.
À partir du Palais Royal, votre guide Cultival vous emmènera à la
galerie Vero Dodat pour ses belles librairies d’art et vous passerez
ensuite par la galerie Vivienne, l’une des plus majestueuses, notamment
grâce à ses mosaïques italiennes au sol et ses verrières au plafond,
laquelle donne sur la galerie Colbert, où s’organisent régulièrement des
expositions.
Vous finirez cette parenthèse enchantée par le passage des Panoramas
où les philatélistes trouveront leur bonheur, qui vous mènera jusqu’aux
Grands Boulevards.
Aujourd’hui, on y trouve des
commerces, en tout genre, encore quelques cafés et surtout, les traces
d’un passé récent où se promener et se montrer constituaient une
activité indispensable de la vie quotidienne.
Profitez d’une balade hors du temps avec cette visite guidée dans les plus beaux passages couverts de Paris.
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant
- Adulte : 14,50 €
- – 18 ans : 10,00 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Place Colette Devant la Comédie-Français 75001 Paris
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