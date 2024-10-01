Balade au cœur des Passages Couverts Place Colette Paris

Informations pratiques

Très empruntés au XIXème siècle pour se rendre des Grands Boulevards

au Palais Royal, les trente passages couverts subsistants (autrefois au

nombre de 140) permettent de se plonger dans une ambiance hors du temps,

coupée de l’agitation de la rue.

À partir du Palais Royal, votre guide Cultival vous emmènera à la

galerie Vero Dodat pour ses belles librairies d’art et vous passerez

ensuite par la galerie Vivienne, l’une des plus majestueuses, notamment

grâce à ses mosaïques italiennes au sol et ses verrières au plafond,

laquelle donne sur la galerie Colbert, où s’organisent régulièrement des

expositions.

Vous finirez cette parenthèse enchantée par le passage des Panoramas

où les philatélistes trouveront leur bonheur, qui vous mènera jusqu’aux

Grands Boulevards.

Aujourd’hui, on y trouve des

commerces, en tout genre, encore quelques cafés et surtout, les traces

d’un passé récent où se promener et se montrer constituaient une

activité indispensable de la vie quotidienne.

Profitez d’une balade hors du temps avec cette visite guidée dans les plus beaux passages couverts de Paris.

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant

Adulte : 14,50 €

– 18 ans : 10,00 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Place Colette Devant la Comédie-Français 75001 Paris

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