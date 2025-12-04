Balade au crépuscule Loches
Balade au crépuscule Loches mardi 11 août 2026.
Balade au crépuscule
Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Participez à une balade nocturne, à la découverte des sons, odeurs et lumières de la nuit. Une expérience sensorielle pour observer la faune crépusculaire et découvrir le lieu sous un autre regard.
Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées, lampe et gourde.
RDV à l’entrée des prairies du Roy
Participez à une balade nocturne au cœur de la nature, à la découverte des sons, odeurs et lumières de la nuit. Une expérience sensorielle unique pour observer la faune crépusculaire et découvrir le lieu sous un autre regard.
Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées, lampe de poche et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.
Départ à l’entrée des prairies du Roy, côté Loches. 5 .
Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
English :
Take part in a nocturnal walk, discovering the sounds, smells and lights of the night. A sensory experience to observe the fauna at twilight and discover the area from a different angle.
Bring a picnic, pants, closed shoes, torch and water bottle.
RDV at the entrance to the Prairies du Roy
