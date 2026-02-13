Balade au jardin « Jaden Galaw », ASSOCIATION GALLARD DOUBOUT, Saint-Claude

Balade au jardin « Jaden Galaw » Samedi 6 juin, 07h30 ASSOCIATION GALLARD DOUBOUT Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Balade au jardin « Jaden Galaw »

Le jardin créole, élément incontournable du paysage rural et culturel de la Guadeloupe, s’inscrit dans une longue tradition. Depuis l’époque des amérindiens Kalinagos et jusqu’à notre époque actuelle, le jardin créole s’est enrichi des savoirs faires Amérindiens, Africains, Européens et Indiens, il est ainsi un véritable reflet de notre culture créole et constitue un élément fort de notre patrimoine matériel et immatériel. Cette multi dimensionnalité du jardin créole peut être mise à profit dans des actions pédagogiques qui visent les champs du socioculturel et de la santé.

Venez découvrir notre projet d’action « Dé men pou jaden » qui investit les champs du socioculturel, de l’environnement et contribue à une éducation populaire à la santé.

Le programme:

07h30 : visite et découverte du jardin

09h00 – 10h00 : Ateliers compost et jardinage

11h00 – 12h30 : Discussion et vente de plants divers

ASSOCIATION GALLARD DOUBOUT 9 RUE BENOIT ESDRAS 97120 Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe +590 690295508 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.29.55.08 »}] Le jardin créole, élément incontournable du paysage rural et culturel de la Guadeloupe, s’inscrit dans une longue tradition.

Le jardin créole, élément incontournable du paysage rural et culturel de la Guadeloupe.

@Asso Gallard Doubout