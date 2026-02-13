BALADE AU PARC FRANÇOIS-MITTERRAND, Parc François-Mitterrand, Romans-sur-Isère, Romans-sur-Isère
Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
RV : Parvis de la Cité de la musique, Romans
Petit écrin de nature en ville, le belvédère Saint-Romain offre un point de vue extraordinaire sur l’Isère. Une visite où géologie, architecture et histoire s’entremêlent pour mieux comprendre l’aménagement paysager de ce parc et son intégration dans son environnement.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo
Parc François-Mitterrand, Romans-sur-Isère 3 quai sainte-Claire, Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}]
