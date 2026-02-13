BALADE AU PARC FRANÇOIS-MITTERRAND, Parc François-Mitterrand, Romans-sur-Isère, Romans-sur-Isère

BALADE AU PARC FRANÇOIS-MITTERRAND Dimanche 7 juin, 14h30 Parc François-Mitterrand, Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

BALADE AU PARC FRANÇOIS-MITTERRAND

RV : Parvis de la Cité de la musique, Romans

Petit écrin de nature en ville, le belvédère Saint-Romain offre un point de vue extraordinaire sur l’Isère. Une visite où géologie, architecture et histoire s’entremêlent pour mieux comprendre l’aménagement paysager de ce parc et son intégration dans son environnement.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo

Parc François-Mitterrand, Romans-sur-Isère 3 quai sainte-Claire, Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}]

BALADE AU PARC FRANÇOIS-MITTERRAND

©atelier LD