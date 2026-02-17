Balade au Parc François Mitterrand RDV Parvis Cité de la musique Romans-sur-Isère

Balade au Parc François Mitterrand

RDV Parvis Cité de la musique Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 14:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins

Petit écrin de nature en ville, le belvédère Saint-Romain offre un point de vue extraordinaire sur l’Isère…

.

RDV Parvis Cité de la musique Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the rendez-vous aux jardins program

The Saint-Romain belvedere is a little jewel of nature in the city, offering an extraordinary view of the Isère river…

L’événement Balade au Parc François Mitterrand Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme