Balade au Parc François Mitterrand RDV Parvis Cité de la musique Romans-sur-Isère

Balade au Parc François Mitterrand
RDV Parvis Cité de la musique Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 14:30:00
2026-06-07
Dans le cadre des rendez-vous aux jardins
Petit écrin de nature en ville, le belvédère Saint-Romain offre un point de vue extraordinaire sur l’Isère…
RDV Parvis Cité de la musique Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
As part of the rendez-vous aux jardins program
The Saint-Romain belvedere is a little jewel of nature in the city, offering an extraordinary view of the Isère river…
