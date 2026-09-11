Balade autour des jardins du Musée du Terroir, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Balade autour des jardins du Musée du Terroir Samedi 19 septembre, 15h00 Musée du Terroir Nord

Gratuit- Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 15h, partez à la découverte des différents types de jardins et ilots de verdure qui parsèment le quartier d’Annappes.

Suivez le guide de l’association pour la promotion de la citoyenneté (APC)!

Baladez-vous dans les jardins et ilots de verdure à travers les ruelles du quartier d’Annappes dans une balade guidée autour des jardins du Musée du Terroir, à travers les ruelles du quartier d’Annappes.

Les participants découvriront différents types de jardins : jardins d’aînés, jardins familiaux, jardins partagés, jardins monastiques, ainsi qu’une bergerie.

Un jeu autour des plantes aromatiques sera également proposé.

Horaires

Samedi 19 septembre à 15h.

Rendez-vous devant le Musée du Terroir.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Samedi 19 septembre à 15h, partez à la découverte des différents types de jardins et ilots de verdure qui parsèment le quartier d’Annappes. visite balade

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